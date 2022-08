Für mehr Eigenverantwortung: Hofer Landrat gegen flächendeckende Corona-Maßnahmen

Der Herbst rückt näher und damit auch die Diskussion um eine flächendeckende Maskenpflicht. CDU-Chef Friedrich Merz hat sich kürzlich dagegen ausgesprochen, weil er dafür keine Begründung sehe. Auch der Hofer Landrat Oliver Bär ist der Meinung, dass wir jetzt in einer anderen Phase der Pandemie sind. Die Immunität in der Bevölkerung sei höher und die Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer.

Bär will lieber auf mehr Eigenverantwortung setzen. Jeder der sich vor Corona schützen will, könne sich impfen lassen oder eine Maske tragen.