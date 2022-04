Für mehr Barrierefreiheit im Nahverkehr: Helfer im Vogtlandkreis gesucht

Wenn ihr Anfang Mai mit dem ÖPNV im Vogtlandkreis unterwegs seid, könnte es gut sein, dass euch Menschen mit gelben Warnwesten begegnen. Hintergrund ist eine Aktion für mehr Barrierefreiheit. Organisiert hat die das Radkultur-Zentrum Vogtland, das Netzwerk Inklusion der Diakonie Auerbach und der Beirat für Menschen mit Behinderung des Vogtlandkreises. Dabei bilden die Helfer Gruppen und testen, wie barrierefrei der Nahverkehr im Vogtlandkreis ist und wo es noch Nachholbedarf gibt. Die Ergebnisse leiten die Organisatoren dann an die Verkehrsanbieter weiter. In Muldenberg und Plauen gibt es danach zwei Aktionen mit Rahmenprogramm. Wer bei der Aktion mitmachen will, kann sich noch heute dafür anmelden. Mehr Infos findet ihr auf euroherz.de.

Anmeldung für alle Aktionen

Für Ziel Muldenberg:

Frau Meier 03765/300680; vogtland@radkulturzentrum.de

Für Ziel Plauen:

Frau Bischof 0176/1261307; m.biscof@diakonie-auerbach.de

Frau Nauruhn 03741/3003399; nauruhn.dagmar@vogtlandkreis.de

Eine PDF zur Anmeldung gibts auch hier.