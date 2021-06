Für mehr Artenvielfalt: Neue Blühwiese im Landkreis Hof

In zweieinhalb Jahren soll der Unkrautvernichter Glyphosat bei uns nicht mehr zum Einsatz kommen. Das Insektenschutzgesetz ist jetzt auch durch den Bundesrat gegangen. Auch immer mehr Kommunen in der Region setzen sich für den Artenschutz ein und schaffen mehr Lebensräume für die kleinen Tiere. An der Kreisstraße bei Neumühl nahe Leupoldsgrün gibt es jetzt eine Blühwiese. Auf der sind Blüten- und Bio-Kräutersamen aus dem Frankenwald ausgesät. Wie der Hofer Landrat Oliver Bär mitteilt, sollen noch mehr Blühwiesen entstehen – in Stadt und Landkreis Hof. Sie sind Teil des Projekts „Wir machen Insekten den HOF!“ und bekommen eine Förderung vom Bayerischen Umweltministerium.