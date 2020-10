Für mehr Angebote im Hofer Land: Landkreis macht Kommunen für Modellprojekt Demenz stark

Dass Jemand einmal den Schlüssel oder auch das Handy verlegt und vergisst, wo es ist, ist normal. Wenn Vergesslichkeit aber zunimmt und zur Demenz wird, wird die Lage für den Betroffenen und die Angehörigen schon ernster. Um noch konkretere Angebote für Demenzkranke zu schaffen, nimmt der Landkreis Hof am bayernweiten Modellprojekt Leben mit Demenz in der Kommune teil. Dabei bekommen diese Unterstützung und Infos über das Thema durch die Deutsche Alzheimergesellschaft Landesverband Bayern. Ein Fragebogen soll bei den Kommunen hier in der Region jetzt klären, welche Angebote benötigt werden. Die Seniorenkoordinatorin des Landkreises, Isolde Guber:

Mit der Auftaktveranstaltung gestern haben die Verantwortlichen den Startschuss für das Projekt im Hofer Land gegeben.