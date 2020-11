Für Leih-Tablets und Co.: Landkreis Wunsiedel bekommt weitere Fördermittel

Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben – das hat der bayerische Kultusminister Michael Piazolo gestern nochmal bekräftigt. Trotzdem kann es jederzeit passieren, dass für einige Schüler wieder Homeschooling angesagt ist. Nämlich vor allem dann, wenn es in der Klasse einen Corona-Fall gegeben hat und alle Mitschüler in Quarantäne müssen. Für manche Haushalte wäre dieser Fall immer noch schwer zu händeln. Nicht alle können sich die technische Ausstattung leisten. Der Landkreis Wunsiedel will deshalb seinen Bestand an Leihgeräten nochmal aufstocken. Aus dem DigitalPakt Schule des Bundes und Mitteln der Bayerischen Staatsregierung hat er weitere 110.000 Euro dafür bekommen. Vor einigen Monaten hatte es bereits eine viertel Million Euro gegeben.

(Symbolbild)