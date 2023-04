Für Läufer und Nordic Walker: LG Hallerstein-Schwarzenbach lädt zum Kornberglauf

Auch wenn das Wetter noch nicht danach aussieht – so langsam kommt der Frühling in die Region und damit können auch die Jogger, Wanderer und Nordic Walker wieder durchstarten. Die LG Hallerstein-Schwarzenbach veranstaltet passend dazu heute (SA) wieder den Kornberglauf. Mitmachen können sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Läufer. Auch eine eigene Strecke für Nordic Walker gibt es. Start ist um 14 Uhr am Waldbad „Schiedateich“ in Schwarzenbach an der Saale. Ziel ist das Turnerheim „Haisla“ in Hallerstein. Anmelden müsst ihr euch für den Kornberglauf nicht.