Für Krisensituationen: Rettungszweckverband Südwestsachsen stellt Satellitenverbindungen

Großflächige Stromausfälle sind bisher zum Glück ausgeblieben. Trotzdem halten die Städte und Gemeinden an ihren erarbeiteten Notfallkonzepten fest. Dazu gehört zum Beispiel die Kommunikation per Satellitenverbindung, wenn nichts anderes mehr funktioniert. Der Rettungszweckverband Südwestsachsen bietet allen Krisenstäben, Technischen Einsatzleitungen und Verwaltungsstäben der Landkreise, der Polizei sowie weiteren Einrichtungen der kritischen Infrastruktur Breitband-Satelliten-Internetverbindungen an. Die jeweiligen Gemeinden sollen mindestens ein Satellitentelefon gestellt bekommen. Am Nachmittag soll es in der Freiwilligen Feuerwehr in Auerbach genauere Information geben.