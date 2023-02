Für Kinder und Jugendliche: 150.000 Euro vom Bund für den Landkreis Hof

Kitas und Schulen zu, Treffen im Verein abgesagt und viel allein zuhause rumsitzen: Gerade junge Menschen haben in der Coronazeit unter der Isolation gelitten. Dass sie negative Folgen für Körper und Psyche von Kindern und Jugendlichen hatte, ist mittlerweile erwiesen. Das Bundesfamilienministerium will diese Schäden mit einem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ wieder gut machen. Das liefert Geld für Projekte, bei denen junge Menschen mitreden und selbst mitplanen dürfen. Auch der Landkreis Hof profitiert davon. Wie der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger mitteilt, fließen 150.000 Euro in den Landkreis Hof. Der hat bis Ende Januar seine Angebote für junge Menschen ans Familienministerium übermittelt und bekommt daher auch die Förderung.