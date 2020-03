Eigentlich sollten am Montag die Vorlesungen an der Hochschule Hof beginnen. Wegen des Corona-Virus ist der Start jetzt aber auf den 20. April verschoben. Die Stadtwerke Hof bieten trotzdem schon ab morgen eine zusätzliche Buslinie für Studierende an. Wer pendelt und am Sonntag zurückkommt, kann ab sofort die Bahn nehmen. Vom Hauptbahnhof aus fährt ein Kleinbus über die Fabrikzeile zur Hochschule. Und das insgesamt fünf mal zwischen 20 und 22 Uhr.