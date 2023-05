Für herausragenden Einsatz: Vogtländische Feuerwehrleute bekommen „Waldbrandmedaille 2022“

Im Sommer 2022 hatten es die Feuerwehren in ganz Deutschland mit schweren Waldbränden zu tun. Im Nationalpark Sächsische Schweiz haben die Waldbrände gleich mehrere Wochen lang gewütet. Um die Einsatzkräfte zu unterstützen waren auch Feuerwehrleute aus dem Vogtland vor Ort. Für ihren Einsatz bekommen die Feuerwehrler nun die „Waldbrandmedaille 2022“. Die stiftet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Vogtlands Landrat Thomas Hennig verleiht die Auszeichnungen am Abend (18 Uhr) in Reichenbach.

