Für gesamten Verkehr gesperrt: Goetheplatz in Selb wird zum Kreisverkehr

Statt auf Ampeln, setzt die Stadt Selb in Zukunft verstärkt auf den Kreisverkehr. Nach dem Marienplatz entsteht auch auf dem Goetheplatz ein Kreisverkehr. Für Autofahrer kommt es daher zu Behinderungen. Zunächst erneuert die Energieversorgung Selb-Marktredwitz die Versorgungsleitungen für Strom und Gas. Die ESM verlegt zudem Rohrsysteme für den Glasfaserausbau. Der Goetheplatz ist während der Arbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Die entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. Die Bushaltestelle am Bahnhof wird in die Heinestraße verlegt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Lokale und Gewerbetreibenden in dem betroffenen Bereich aber auch während der Bauphase erreichbar seien.

(Das Bild zeigt den bereits bestehenden Kreisverkehr am Selber Marienplatz)