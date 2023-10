Für Geflüchtete: Am Marktplatz in Naila entstehen sieben Wohnungen

Der Wohnungsbau geht in Deutschland nur schleppend voran. Umso schöner also, wenn tatsächlich neu gebaut wird. In der Stadtmitte von Naila entstehen jetzt zum Beispiel sieben Wohnungen. Wegen der Bauarbeiten ist der Marktplatz aktuell auch gesperrt. Dort steht ein Baukran. Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sollen am Marktplatz 9 für modernen Wohnraum sorgen. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß. Sie sind für die nächsten sieben Jahre aber bereits für Geflüchtete aus der Ukraine oder anderen anerkannten Ländern reserviert. Die Baumaßnahmen sollen Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Dann sollen dort auch die ersten Personen einziehen.