Für ganze besondere Wünsche: Hofer Soroptimistinnen spenden ans BRK-Herzenswunsch-Hospizmobil

Ein Junge, der noch einmal das Kino besuchen will, eine Seniorin, die noch einmal im Garten fahren will, eine Frau, die nochmal zu einer weit entfernten Freundin reisen will, um in alten Fotoalben zu stöbern. Seit 2018 gibt vom BRK-Kreisverband Hof das „Herzenswunsch-Hospizmobil“. Das will Menschen in der letzten Lebensphase besondere Wünsche erfüllen. Seit diesem Jahr hat das BRK dafür einen eigens für das Projekt umgestalteten Rettungswagen.

Die Hofer Soroptimistinnen haben das Projekt nun mit einer Spende von 500 Euro unterstützt, heißt es in einer Mitteilung.