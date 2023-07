Alte Kameras, Stative, Fotoalben oder sonstiges Zubehör: Am 3. September findet im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel ein Foto- und Kameraflohmarkt statt. Wer mit einem Stand dabei sein will oder für sein eigenes Fotostudio werben will, kann sich bei den Organisatoren melden.

Anmeldung an verwaltung@fichtelgebirgsmuseum.de oder unter 09232/80180.

Weitere Infos findet ihr unter: www. fichtelgebirgsmuseum.de/veranstaltungen