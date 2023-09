Für Fernsehauftritt: Singende Grundschulkinder aus der Region gesucht

Jungs und Mädchen aus der Grundschule haben die Chance, mit ihrem Gesang im Fernsehen aufzutreten. Die Kinderchor AG der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Münchberg will nach den Ferien ein Lied vom Frieden einstudieren und dieses auf Video aufnehmen. Die Aufnahme geht dann an ein Fernsehteam, das das Lied in einem Gottesdienst einspielen wird, der im TV läuft. Die Proben sind dienstags zwischen 16.45 und 17.30 Uhr im Gemeindehaus in der Marienstraße. Sie starten am 19. September. Wer mitmachen will, kann sich gerne anmelden.

Anmeldung bei juergen.kerz@elkb.de