Für Fahrräder, Kinderwägen und Rollatoren: Reparaturstationen in der Stadt Hof installiert

Gerade auf holprigen Straßen kann es schnell zu Pannen kommen, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Deswegen solltet ihr im besten Fall Luftpumpe und Flickzeug parat haben. Die Stadt Hof will den Fahrradfahrern dabei helfen. Drei neue Reparaturstationen hat die Stadt aufgebaut. An den silbernen Säulen findet ihr Werkzeuge und Luftpumpen und könnt dort euer Rad reparieren oder richtig einstellen. Die drei Stationen stehen in der Ludwigstraße vor der Tourist-Info, bei der Saaleradoase an der Michaelisbrücke und am Eisteich. Die Reparaturstationen eignen sich aber nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Kinderwägen, Rollatoren und Rollstühle. Mit einem QR-Code könnt ihr an der Station auch Anleitungen herunterladen, heißt es aus dem Rathaus.