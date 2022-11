Ab 14 Uhr könnt ihr das Hofer Landratsamt heute für etwa eine Stunde nicht per Telefon erreichen. Grund sind Arbeiten an der Telefonanlage. Betroffen ist neben dem Landratsamt auch das Gesundheitsamt in Hof. Auch das Corona-Bürgertelefon könnt ihr bis voraussichtlich 15 Uhr heute nicht telefonisch erreichen.