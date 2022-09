Für Einsatz in Corona-Zeiten: Theater Plauen-Zwickau vergibt Freikarten für Pflegekräfte

Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie viel Pflegekräfte täglich leisten. Das Theater Plauen-Zwickau möchte sich beim Pflege-Personal bedanken und insbesondere ihre Arbeit in der Corona-Zeit würdigen. Dafür stellt das Theater insgesamt 70 Freikarten für Mitarbeitende im Pflegebereich in Plauen, Zwickau und Umgebung zur Verfügung. Pflegeeinrichtungen können Kartenwünsche für das Erste Philharmonische Konzert an den Theaterkassen anmelden. Das Konzert findet heute (22.09.) um 19 Uhr 30 im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau statt. Morgen zur selben Zeit könnt ihr das Konzert dann in der St. Johanniskirche in Plauen besuchen.