Für eine saubere Innenstadt: Hofer CSU fordert schnellere Reinigung

Wer sich in der Hofer Innenstadt umschaut, dem begegnen immer wieder Aufkleber an Schildern oder Laternen. Den Stadträten ist das schon länger ein Dorn im Auge. Die CSU-Fraktion hat dazu jetzt einen Antrag gestellt.

Schon vor zwei Jahren hatte die SPD-Fraktion einen Antrag zu einer besseren Reinigung der Kernstadt gestellt. Die CSU will, dass das jetzt noch schneller geschieht. Ihrer Meinung nach müssten die Aufkleber und Schmierereien von Straßenlaternen, Mülleimern und Verkehrsschildern sofort weg. Die Infotafeln an öffentlichen Plätzen soll die Stadt schnellstmöglich reinigen und reparieren. Und Graffiti an Trafohäuschen und Verteilerkästen sollen aus ganz Hof verschwinden. Wenn die Stadt nicht schnell genug putzt, lade das andere ein, Objekte erst recht zu bekleben oder zu beschmieren, schreibt die CSU.