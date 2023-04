Für eine grünere Stadt: Plauen zieht Grünpaten-Bilanz

Gemeinsam mit unseren oberfränkischen Partnersendern wollen wir 50.000 Bäume für Oberfranken pflanzen. Auch Plauen will die Stadt grüner machen und hat sich vor fünf Jahren eine besondere Aktion überlegt. Seit 2018 können Interessierte eine Patenschaft für Bäume übernehmen, die dann im Stadtgebiet Platz finden. Im vergangenen Jahr sind Spenden in Höhe von über 16.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld hat die Stadt zwei Obstbäume, fünf Park- und Straßenbäume, einen „Baum des Jahres“ am Pfad der Bäume, zehn Bäume an exponierten Standorten und sechs Mammutbäume gepflanzt. Außerdem unterstützt der Regionalverband der Vogtländischen Kleingärtner das Projekt mit 500 Euro. Davon sollen Insektenhotels, Nisthilfen und Fledermauskästen in Plauen entstehen.