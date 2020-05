Für ein Rap-Video: Polizei beschlagnahmt 800 Euro Falschgeld auf A72

Rapper fahren dicke Autos und werfen mit Geld um sich. So ist das zumindest in einigen Musikvideos der Fall. Ein solches wollte auch ein 17 Jahre alter Mann aus Chemnitz produzieren. Auch wenn er dafür kein echtes Geld verwenden will, darf er nicht einfach welches fälschen. 800 Euro Falschgeld beschlagnahmten am Montagabend die Beamten der Selber Grenzpolizei auf der A72 bei Hof/Töpen. Es war unter der Sonnenblende eines Autos versteckt. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten außerdem bei dem Beifahrer noch Marihuana und ein verbotenes Messer. Jetzt hat er gleich mehrere Anzeigen am Hals.