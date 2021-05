Für Dreharbeiten: Reiner Calmund übernachtet in Bad Elster

Promis sorgen momentan für die eine oder andere Überraschung in der Region. Anfang der Woche erst hat Extremsportler Joey Kelly seine Wäsche bei einem Fahrzeugservice in Naila waschen lassen. Im Hotel König Albert in Bad Elster im Vogtland hat jetzt Ex-Fußballmanager Reiner Calmund übernachtet. Beide waren gemeinsam für Dreharbeiten im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth. Calmunds Familie hatte früher in Berka in Thüringen Verwandtschaft. Die hat er als Kind bis zum Bau der Mauer immer besucht.

Joey Kelly geht gerade das Grüne Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze für eine Reportage ab. Sie ist im August bei stern TV auf RTL zu sehen.