Für die Leerung: Nicht vor Müllcontainern in Plauen parken

Zwei Probleme an den Müllcontainern beschäftigen die Stadt Plauen momentan: Zum einem gibt es Am Reuthübel zurzeit Probleme bei der Glasentsorgung. Deshalb lässt sie Ende der Woche den Glascontainer abholen. Als Ersatz soll es erstmal an anderen Plätzen zusätzliche Glascontainer geben.

Es gibt aber noch eine andere Problematik: Die vollen Container soll eine Firma regelmäßig leeren, nur geht das leider nicht, wenn ständig Autos davor stehen. Immer wieder kommt es nämlich vor, dass Autos vor Containerplätzen in Plauen parken. Die Stadt weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass auf dem direkten Bereich vor den Containern wochentags zwischen 7 und 16 Uhr niemand parken darf.