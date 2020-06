Für den Tourismus: Bischofsgrün verschenkt Sehnsuchtsbier

Mit den Lockerungen in der Corona-Pandemie hoffen auch die oberfränkischen Tourismusregionen wieder auf mehr Besucher. Da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Deutschen, die dieses Jahr wegen der Reisebeschränkungen eher im eigenen Land bleiben, auf die Schönheiten hier bei uns aufmerksam zu machen. Die Bischofsgrüner haben sich jetzt ein „Sehnsuchtsbier“ ausgedacht, das die Brauerei Hütten aus Warmensteinach speziell für die Urlauber gebraut hat. Braumeister Wolfgang Nickl:

Die Zutaten des Biers will Nickl nicht verraten – nur so viel: es ist nicht zu bitter, hat eine leichte Karamell-Note und ist recht süffig. Wer nach Bischofsgrün in den Urlaub fährt, erhält zur Begrüßung eine Flasche geschenkt.