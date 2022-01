Für den regionalen Einkauf: Märkte in Hof und Rehau starten ins neue Jahr

Frische Produkte aus der Heimat – darauf achten immer mehr Menschen. Für viele ist es mittlerweile ein Ritual sich auf dem Wochenmarkt einzudecken. In Hof geht das ab heute wieder regelmäßig. Der Wochenmarkt startet ins neue Jahr – immer samstags und mittwochs von 7 bis 13 Uhr auf dem Maxplatz. Zwar sind jetzt im Winter noch nicht alle Händler am Start, die Grundversorgung mit Lebensmitteln sei aber gesichert, heißt es aus dem Rathaus. Ab April sind außerdem einige Neuerungen geplant.

Auch in Rehau ergänzt heute zum ersten Mal der Bauernmarkt das Angebot des Wochenmarkts. Immer am dritten Samstag im Monat bietet der Bauernmarktverein von 7 Uhr 30 bis 12 Uhr am Maxplatz Fleisch, Brot, Honig und Käse aus der Region an.