Für den Notfall gewappnet: 23 neue Sirenen im Vogtlandkreis

Wie kann die Bevölkerung in Notfällen, wie zum Beispiel Fluten oder Bränden alarmiert werden? Diese Frage stellt sich vor allem seit den Hochwasser-Ereignissen im vergangenen Jahr und dem ernüchternden Ergebnis des bundesweiten Warntages im Jahr 2020. Der Vogtlandkreis hat darauf reagiert und installiert bis Ende Oktober 23 neue Sirenen. Die ersten wurden bereits montiert – zum Beispiel auf dem Dach des Rathauses in Plauen. Die modernen Sirenen haben im Vergleich zu anderen Warnmitteln eine höhere Ausfallsicherheit bei Stromausfall. Außerdem sind individuelle Sprachmeldungen darüber möglich. Alle Sirenen werden im Rahmen des bundesweiten Warntages am 8. Dezember um 11 Uhr getestet.