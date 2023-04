Für den Krisenfall: Vogtland hat nun Satellitentelefone

Der Krieg in der Ukraine, kein Gas mehr aus Russland und das Aus der verbliebenen Atomkraftwerke im Nacken: Im vergangenen Jahr ging in Deutschland die Angst vor einem Blackout um. Also einem länger andauernden Stromausfall. Das Vogtland hat sich daraufhin intensiv auf Katastrophenfälle vorbereitet. Jetzt sind die versprochenen Satellitentelefone mit Internetverbindung da. Ihren Vorteil, erklärt Landrat Thomas Hennig:

Der Rettungszweckverband Südwestsachsen hat über 100 Satellitensysteme für die Krisenkommunikation beschafft. Damit sind alle 72 Städte und Gemeinden im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau versorgt. Auch die Polizei und Energieversorger sollen damit ausgestattet werden, damit alle im Krisenfall gut vernetzt sind. Dazu zählen neben Naturkatastrophen übrigens auch Cyberangriffe.