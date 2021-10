Für den guten Zweck: Krapfenschmaus sammelt Spenden

Naschen und was gutes tun – das geht auch in diesem Jahr wieder beim Krapfenschmaus des Lions Club Hof und Naila-Frankenwald. Bereits zum zwölften Mal können Firmen, Vereine oder auch Privatpersonen Krapfen bestellen und damit für den guten Zweck spenden. Im vergangenen Jahr sind 11.000 Euro an die Hofer Tafel gegangen. Hannelore Grafen-Walther vom Lions Club Naila-Frankenwald:

In diesem Jahr gehen die Spenden an die BRK Rettungshundestaffel. Die Bäcker im Hofer Land backen jetzt wieder fleißig Krapfen – ehrenamtliche Helfer liefern sie am 11.11. aus. Bis zum 6. November könnt ihr noch Krapfen bestellen. Alle Infos findet ihr hier.