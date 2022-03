In Nürnberg sollen am Donnerstag Glocken für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine läuten. Um 12.00 Uhr soll das siebenminütige Friedensgeläut beginnen, wie das Evangelisch-Lutherische Dekanat Nürnberg am Mittwoch mitteilte. «Jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges.»

Zu der europaweiten Aktion aufgerufen hat die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas. In Nürnberg beteiligen sich die St. Lorenz, St. Jobst und St. Johannis Gemeinde.