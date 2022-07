Für den Ernstfall: Defibrillator für Göpfersgrün

Als der dänische Fußballspieler Christian Eriksen bei der Europameisterschaft zusammengebrochen ist, haben viele den Atem angehalten. Er hat wohl nur überlebt, weil ihn das Ärzteteam rechtzeitig mit einem Defibrillator wiederbelebt hat. Der Heimat- und Wanderverein Göpfersgrün hat sich dafür eingesetzt, dass auch der Wunsiedler Ortsteil so ein wichtiges Gerät bekommt. Die Sparkassenstiftung Hochfranken hat die Anschaffung mit einer Spende unterstützt und so gibt es seit einigen Tagen auf der Westseite des Göpfersgrüner Feuerwehrhauses einen Defibrillator. Die Übergabe erfolgte am Tag der offenen Tür der Feuerwehr, bei der gleich jeder damit üben konnte, um bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.