Für Corona-Patienten: Neue Praxis in Münchberg öffnet

Damit Corona-Patienten nicht andere Patienten anstecken, sollten sie besser nicht in ihre Hausarztpraxis kommen. Für sie gibt es im Hofer Land jetzt eine zentrale Anlaufstelle. In Münchberg öffnet heute eine sogenannte Hausärztliche Corona-Infekt-Praxis. Sie ist in der August-Hoch-Berufsschule untergebracht und ausdrücklich keine Bereitschaftspraxis. Nur der jeweilige Hausarzt kann einen Patienten hierfür anmelden, heißt es aus dem Hofer Landratsamt. Die Corona-Infekt-Praxis ist mit zwei Sprechzimmern und entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet.