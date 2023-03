Im Februar hat in Nürnberg wieder die größte Spielwarenmesse der Welt stattgefunden. Jetzt haben auch die Kinder in Hof etwas davon. Die Firma Fischer Messe aus Döhlau hat von dort zwei große Autos voll mit Spielzeug mitgebracht. Dieses hat das Unternehmen nun dem BRK Kreisverband Hof gespendet. Die Puppen, Bauklötze und Fahrzeuge sind ab sofort im BRK eigenen Kinderladen „Rappelkiste“ in der Ernst-Reuter-Straße erhältlich.

© BRK Kreisverband Hof