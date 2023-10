Für Betroffene und Angehörige: Neuer Demenzwegweiser Hofer Land erhältlich

Alles Wichtige zum Thema Demenz finden Betroffene und Angehörige auf einen Blick im neuen Demenzwegweiser Hofer Land. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, wurde der nun zum vierten Mal aufgelegt. Im Wegweiser gibt es auf 70 Seiten Allgemeines zum Krankheitsbild und Infos zu den ersten Handlungsschritten. Dort sind aber auch die Beratungsmöglichkeiten im Hofer Land gebündelt. Im neuen Wegweiser werden zum Beispiel auch die Kulturpaten vorgestellt, die Menschen mit Demenz zu Kulturveranstaltungen begleiten. Den gedruckten Demenzwegweiser gibt es ab sofort kostenfrei in der Leitstelle Pflege Hofer Land am Berliner Platz in Hof. Zur Online-Ausgabe geht es hier.