Für bessere Radwegeinfrastruktur: SPD, Grüne und Linke für „Radentscheid Bayern“

Mehr Fahrräder im Verkehr, sichere Radwege und Radschnellverbindungen. Das fordern die Initiatoren des Radentscheids Bayern. Damit verbunden ist ein Volksbegehren. Auch SPD, Grüne und Linke unterstützen den Radentscheid Bayern. Unterstützung kommt auch aus der Euroherz-Region, vom SPD-Kreisverband Hof-Stadt, dem Grünen Kreisverband Hof und des Kreisverbands Oberfranken Ost der Partie Die Linke. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, es brauche eine bessere Radverkehrsinfrastruktur – bayernweilt und auch in Hof. Eine bessere Infrastruktur würde mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad bringen und die Verkehrssicherheit erhöhen. In den Hofer Geschäftsstellen der Grünen und der SPD liegen die Unterschriftenlisten demnach aus. Bis spätestens 21. Oktober ist eine Unterschrift für den Radentscheid Bayern hier möglich.