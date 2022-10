Für besonderes ehrenamtliches Engagement: Zwei Vogtländer mit Annen-Medaille ausgezeichnet

Bei uns in der Euroherz-Region spielt das Ehrenamt eine wichtige Rolle. Viele Menschen engagiere sich zum Beispiel in Sportvereinen oder in der Flüchtlingshilfe. Mit der Annen-Medaille zeichnet der Freistaat Sachsen Menschen aus, die sich besonders für das Gemeinwesen in Sachsen einsetzen. In diesem Jahr sind auch zwei Menschen aus unserem Sendegebiet im Vogtland unter den Preisträgern: Sigrid Mann war über 30 Jahre lang in der Volkssolidarität Reichenbach tätig. Der Oelsnitzer Lothar Schrimpf hat 2010 das Amt des Gebietsverbandvorsitzenden Plauen-Vogtland des Deutschen Diabetikerbundes übernommen. Beide haben nun die Annen-Medaille von der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping verliehen bekommen.