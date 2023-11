Für autonome Shuttles: Hochschule Hof forscht an Audio-Guides

In Hof fahren schon seit Jahren die autonomen Shuttles. Die selbst fahrenden weiß-roten Kleinbusse sind immer wieder ein Hingucker, die wenigsten steigen aber auch mal ein. Das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof ist an einem Projekt beteiligt, dass den ÖPNV mit künstlicher Intelligenz verbessern möchte. Aufgabe der Forscher in Hof ist es, die barrierefreie Beförderung mit den Shuttles zu erleichtern. Passieren soll das mit einem Audio-Guide und dessen akustischen Signalen. Wenn eine Person mit Rollstuhl an der Haltestelle wartet, könnten zum Beispiel Infos zum barrierefreien Einsteigen abgespielt werden. Wie in Bus oder Bahn werden auch die nächsten Haltestellen angesagt. Denkbar wären aber auch generelle Infos zur jeweiligen Region. Es gibt jetzt einen Feldtest mit mehreren Probanden. Wenn der erfolgreich verläuft, können die Audio-Guides auch im regulären Betrieb zum Einsatz kommen.