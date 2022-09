Für Ausbildungskonzept: Lamilux bekommt Personalwirtschaftspreis 2022

Eine Ausbildung soll zuallererst vermitteln, wie der Beruf an sich funktioniert. Bei der Firma Lamilux in Rehau sollen die Auszubildenden aber darüber hinaus weitere Kenntnisse mit auf den Weg bekommen. Für sein Ausbildungskonzept EDUCATION for EXCELLENCE (E4E) hat das Unternehmen jetzt den Deutschen Personalwirtschaftspreis 2022 in der Kategorie „Ausbildung & Duales Studium“ bekommen. Die Rehauer Firma will mit dem Konzept auch die Sozial- und Selbstkompetenzen der Azubis fördern. Sie bekommen pro Woche daher eine Stunde Zeit, um sich unterschiedlichen Projekten zu widmen. Dazu gehört zum Beispiel das Organisieren von Kinovorstellungen für Kinder, die Hausaufgabenbetreuung oder eine PC-Patenschaft für Senioren.