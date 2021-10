Egal ob selbstgemacht oder gekauft, aus Holz, Kunststoff oder Ton – die Stadt Hof sucht Weihnachts-Krippen. Die schönsten Krippen sollen während der Adventszeit in der Lorenz-, Marien- und Michaeliskirche stehen. Auch im vergangenen Jahr hat es eine solche Ausstellung gegeben. Wer eine Weihnachtskrippe zur Verfügung stellen will, kann sich bei der Tourist Info in Hof melden.

Martina Martin / Tourist-Info: 09281 8151665

Siegfried Krauß: 0170/9232774