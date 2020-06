Für 80 Einbrüche im Vogtland verantwortlich: Mann stellt sich selbst

Er soll in über 80 Gebäude im Vogtland eingestiegen sein. Nach Angaben der Polizei soll der 33 Jahre alte Mann zwischen August 2017 und Juni 2020 bei den Einbrüchen einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht haben. Unter anderem in Auerbach, Pöhl, Rodewisch und Treuen ist er in Gebäude eingebrochen. Durch Untersuchungen und Zeugenhinweise ist die Polizei auf den Mann gekommen. Davon scheint er offenbar Wind bekommen zu haben. Der 33-Jährige hat sich mittlerweile gestellt und gestanden, dass er mehrere Einbrüche begangen hat. Er sitzt in Untersuchungshaft.