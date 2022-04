Fünfstellige Summer bezahlt: Betrüger nehmen Seniorin in Gefrees aus

Schockanruf in Marktleuthen: Sohn bewahrt Mutter vor Betrug

Auf der A9 zwischen Gefrees und Münchberg-Süd ist es am Abend zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Ford kam ins (…)

Mit vermeintlichen Mahnschreiben einer Lottogesellschaft, versuchen Betrüger in der Region aktuell an Kontodaten zu gelangen. Wie die (…)

Lottoschulden: Neue Betrugsmasche in der Region

Einbruch am helllichten Tag: Unbekannte durchwühlen Wohnung in Hof

Am Karfreitag hat es in einer Hofer Wohnung in der Bismarckstraße einen Einbruch gegeben. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken (…)