Fünf verletzte Polizisten: Mann randaliert am Abend in Hof

Bei einer Auseinandersetzung am Abend in Hof sind gleich mehrfach die Fäuste geflogen. Zunächst ist es am Sonnenplatz zu einem Streit zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer gekommen. Dabei hat der Gast dem Fahrer ins Gesicht geschlagen und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei hat den Flüchtigen wenig später im Bereich der Hofer Altstadt gefasst. Der Mann hat sich aber erheblich gegen seine Festnahme gewehrt und einem der Polizisten ebenfalls einen Schlag ins Gesicht verpasst. Es hat gleich mehrere Beamte gebraucht, um den Täter in ein Dienstfahrzeug zu setzen und zur Polizeiinspektion Hof zu bringen. Dort randalierte der Mann weiter, bedrohte und beleidigte die Polizisten. Insgesamt fünf Beamte sind dabei leicht verletzt worden. Ein Alkoholtest hat bei dem Mann einen Wert von 1,86 Promille ergeben.