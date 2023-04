Fünf Verletzte nach Brand eines Wohnhauses

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberbayern sind am Freitag fünf Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einer Garage in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) aus und griff auf das angrenzende Haus über. Die Brandursache blieb zunächst unklar, den Schaden schätzte die Polizei auf rund 500.000 Euro.

Die Wohnungen in dem Mehrparteienhaus waren den Angaben zufolge nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Weil zwischenzeitlich auch Gefahr für zwei Nachbarhäuser bestand, mussten deren Bewohner die Gebäude ebenfalls verlassen. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Im Laufe des Freitags sollten Ermittler vor Ort nach Hinweisen auf die Brandursache suchen.