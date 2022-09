Fünf Verletzte bei Unfall auf der B25

Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße im schwäbischen Landkreis Donau-Ries sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 19-Jährige fuhr am Samstagabend bei Nördlingen mit ihrem Wagen über die Straße und übersah dabei ein anderes Auto, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der 40-jährige Fahrer des anderen Wagens konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Auto der Frau. Die insgesamt fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mittelschwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.