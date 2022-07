Fünf Stunden Kontrolle auf der A9 bei Münchberg: Über 400 Fahrer zu schnell

Gerade auf der A9 bei Münchberg gibt es öfter mal Unfälle, meist im Baustellenbereich.

Offenbar fahren dort aber trotzdem weiterhin viele Menschen zu schnell. Die Verkehrspolizei Hof hat heute die Ergebnisse einer Kontrolle am Donnerstag bekanntgegeben. Von 7 bis 12 Uhr hatte die Polizei im Baustellenbereich auf der A9 bei Münchberg in Richtung München Geschwindigkeiten gemessen. Das Ergebnis: In den fünf Stunden waren 412 Fahrer zu schnell unterwegs. 44 davon müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Am schnellsten unterwegs war ein Hofer Autofahrer, der bei erlaubten 80 km/h mit 176 km/h unterwegs war, also fast 100 km/h zu schnell.