Fünf Millionen Euro und keine neuen Schulden: Leupoldsgrün verabschiedet Haushalt 2023

Knapp fünf Millionen Euro umfasst der diesjährige Haushalt der Gemeinde Leupoldsgrün. Den hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Gut zwei Millionen Euro will die Gemeinde in verschiedene Bauprojekte investieren. Bürgermeisterin Annika Popp:

In den kommenden Jahren will die Gemeinde Leupoldsgrün dann auch den Glasfaserausbau im Gemeindegebiet angehen. Schon in diesem Jahr soll es außerdem mit den Planungen für den Neubau des Bauhofs losgehen. Und noch eine gute Nachricht: Die Gemeinde Leupoldsgrün muss für dieses Jahr keine neuen Schulden aufnehmen, so Annika Popp.