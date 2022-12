Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in München fünf Menschen verletzt worden. Eine 20-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik. Feuerwehrangaben vom Montag zufolge lag die Frau beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Straße. Vier weitere Menschen im Alter zwischen 20 und 58 wurden leicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall am Sonntagabend kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.