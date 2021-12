Fünf Kalaschnikows im Auto versteckt: 30-Jähriger verurteilt

Piding (dpa/lby) – Nachdem die oberbayerische Grenzpolizei fünf Sturmgewehre der Marke Kalaschnikow und eine Maschinenpistole in seinem Kofferraum gefunden hatte, ist ein Mann nun verurteilt worden. Der 30-Jährige wollte im Juli die Waffen inklusive Magazine und Munition von Slowenien über Österreich nach Belgien transportieren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Grenzpolizei aus Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) fand die Waffen in professionellen Schmuggelverstecken im Wagen.

Bei der Hauptverhandlung am Montag gestand der Mann, machte jedoch keine Angaben zu seinen Hintermännern. Er behauptete der Polizei zufolge zudem, aufgrund seiner Schulden diese Kurierfahrt gemacht zu haben. Der 30-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

