Fünf Jahre Grenzpolizei: Bayerns Innenminister kündigte personelle Verstärkung an

Bundesinnenministerin Faeser will die Abschieberegeln verschärfen. Ein Vorschlag ist, die Dauer der Abschiebehaft von zehn auf 28 Tage zu verlängern, damit die Behörden mehr Zeit haben, um die Abschiebungen zu bearbeiten. Illegale Migration ist auch ein Aufgabengebiet der Bayerischen Grenzpolizei, die es mittlerweile seit fünf Jahren gibt. Unter anderem auch bei uns in Selb. Zum Jubiläum gab es gestern einen Pressetermin mit Innenminister Herrmann in Nürnberg. Dabei kündigte Herrmann an, die Grenzpolizei mit hochmoderner Ausstattung versorgen zu wollen und sie auch personell aufzustocken. Ganz aktuell hat das Innenministerium die Grenzpolizei für mehr Kontrollen im Grenzraum zu Tschechien verstärkt. Am Samstag wird sich Herrmann bei uns in Selb über die Arbeit der hiesigen Grenzpolizei informieren.