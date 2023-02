Führungen im Energiepark Wunsiedel: Aiwanger gibt Startschuss

Der Elektrolyseur in Wunsiedel steht im Moment zwar still, er gilt aber trotzdem als Vorbild für die Produktion von grünem Wasserstoff. Ab sofort werden im Wunsiedler Energiepark nun auch Führungen angeboten, um anderen Kommunen ein Best-Practice-Beispiel für die Energiewende vorstellen zu können. Den Startschuss gibt am Vormittag (11 Uhr) Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Vor Ort wird sich Aiwanger wahrscheinlich auch nochmal einmal zur aktuellen Situation äußern. Schließlich kann der Elektrolyseur wegen der Strompreisbremse keinen Wasserstoff produzieren, weil die Produktion derzeit nicht rentabel ist. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium wird die Produktion erst ab April oder Mai 2024 wieder möglich sein.