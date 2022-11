Führerscheinumtausch: Vogtlandkreis erinnert an Umtauschfrist

Fast 6 500 Menschen haben es schon getan, mehrere Tausend sind noch dazu aufgerufen – es geht um den Führerscheinumtausch. Die Umtauschfrist für die Jahrgänge zwischen 1959 und 1964 läuft nämlich am 19. Januar 2023 aus. Daran erinnert jetzt das Landratsamt im Vogtlandkreis. Wer nach Ablauf der Frist in eine Verkehrskontrolle gerät, könnte mit einem ungültigen Führerschein ein Verwarngeld aufgebrummt bekommen. Das Landratsamt im Vogtland ruft deswegen nochmal alle Betroffenen dazu auf, ihren Führerschein zeitnah umtauschen zu lassen. Den Antrag könnt ihr entweder per Post oder vor Ort im Landratsamt stellen.

Wird eine persönliche Vorsprache gewünscht, gibt es noch freie Termine zur Erledigung vor Ort. Ein persönlicher Ansprechpartner ist unter der Hotline 03741 300 -2778 / -2780 erreichbar. Anfragen sind gleichfalls per Mail an: fuehrerscheinstelle@vogtlandkreis.de möglich.